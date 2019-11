La nueva vida de Rocío Robles en México y su fascinación por hablar en neutro

"No sé cómo no me fui antes", dijo la bailarina y modelo que se instaló en el país azteca por trabajo hace un tiempo.

Rocío Robles dejó la Argentina hace varios meses y se instaló en México, donde está trabajando y se encuentra muy a gusto.

"Estoy en la Ciudad de México. Había hecho el piloto de un programa. Porque la vez que hice un piloto acá en Argentina, al mes empezó el programa. Así que le pedí a mi novio (Nazareno Marcollese), que tiene contactos, y le dijeron que recién para el año que viene. Así que viajo, aprovecho y me vine unos días acá", relató Robles en el programa "Pasapalabra", El Trece.

Y explicó sobre su presente: "Estoy trabajando en una agencia allá. No con horarios fijos como me pasó acá, y hay muchos eventos. De hecho ahora me estoy perdiendo uno muy copado, de una marca de perfume".

"Está buenísimo porque tenés que estar en un rato, te hacen unas fotos, y te vas. No te tenés que quedar hasta el evento, o subir cosas a Instagram. Te pagan bien. No sé cómo no me fui antes. La verdad es que estoy muy bien. Contenta y con el neutro a morir", agregó la modelo.

Y destacó su fascinación por hablar en neutro: "Allá se habla grave, agudo, grave. El neutro no existe. Pero está amoldado a México, o Puerto Rico. Después hay mexicanos distintos, el naco, el fresa... Son tonaditas".