La nueva vida de Patricio Arellano en Grecia

Patricio Arellano le dio un drástico giro a su vida. Hace un mes y medio, el cantante recibió una propuesta artística por parte de una productora en Grecia, decidió apostar al proyecto, se instaló en ese país y actualmente brilla con su música en Creta, una isla en el mar mediterráneo.

En una entrevista con A24 Show, el artista contó cómo surgió la posibilidad de instalarse Europa. "Cuando me llegó la propuesta me tomó por sorpresa. Es raro que alguien te contacte desde Grecia para ofrecerte viajar y trabajar acá", reveló.

Sin tomarse mucho tiempo para meditarlo, Arellano armó sus valijas y emprendió viaje. "Me vieron en las redes sociales y me convocaron para ser el cantante de uno de sus espectáculos. Me contrataron y acá estoy. Trabajo para una empresa importante que crea espectáculos y luego los vende a hoteles de cinco estrellas", detalló.

El cantante mencionó algunos aspecto de su nueva vida en Grecia. "Es un lugar donde nunca me imaginé estar, ni trabajando ni vacacionando. Estoy muy feliz. La gente es divina. Vivo a cien metros de la playa. Voy todas las mañanas a correr, tomar sol y disfrutar del mar. De a poco, hay un poco más de movimiento porque empieza la temporada alta", sostuvo.

"Muchas veces me hospedo en los hoteles en los que actuamos. Y la verdad es que las habitaciones son hermosas y las comidas son increíble. Lo que menos me gusta es el tema del traslado, pero es algo menor. La idea es quedarme todo lo que resta del año acá. De todos modos, a mí me cuesta mucho hacer planes a largo plazo. Por ahora, estoy disfrutando de lo que me esta pasando, que es increíble", agregó.

Patricio Arellano destacó que se siente afortunado porque, si bien muchos artistas se vieron muy afectados por la falta de trabajo, pudo reinventarse y salir adelante. "Estuve haciendo teatro con Flavio Mendoza, después me sumé al Cantando 2020, seguí haciendo mis recitales, algunos por streaming y otros de forma presencial, y lo último fue la obra El regreso del joven príncipe. El mundo está viviendo una paliza muy grande con la pandemia y la verdad es que yo no me puedo quejar", resaltó.

¿Qué queda por delante? Aunque se siente muy cómodo en Grecia, el artista planea seguir llevando su música a distintos lugares. "Cuando termine esta experiencia, que será a fin de año, quiero seguir viajando. Mi próximo destino es España, pero bueno no quiero adelantarme demasiado porque siempre pueden surgir cosas", sentenció.