La nueva vida de Lhoan, ex de Charlotte Caniggia, en Colombia: sale con una modelo trans

"No somos novios, pero sí somos muy amigos", indicó el cantante sobre su relación con la conocida modelo de ese país Mara Cifuentes.

Charlotte Caniggia y Lhoan mantuvieron hace un tiempo distintos cruces desde los medios y su relación se terminó de manera escandalosa.

A ya un tiempo largo de ese final de relación, el cantante se instaló en Colombia por trabajo y allí conoció a una conocida modelo trans de ese país llamada Mara Cifuentes, con quien comenzó un vínculo sentimental.

"Estoy viviendo acá hace un año y medio ya. Me vine después de que corté con Charlotte y firmé contrato con el padre de J Balvin y con Rolo, de Icon. Ellos son los productores de J Balvin, Maluma y otros artistas más. Voy a clases de baile, de canto y me meto en el estudio a grabar. Estoy haciendo temas nuevos y estuvo el año pasado en los Premios MTV en México. Tenía pautada una gira por Estados Unidos y Europa para promocionar mi música pero con el tema del coronavirus se frenó todo", reveló Lhoan sobre su presente laboral en diálogo con Revista Pronto.

"Fue muy duro porque extrañaba mucho a mi familia y mis amigos. No es fácil estar encerrado solo. A la Argentina la extraño mucho y estoy acá luchándola porque mi objetivo es ser el primer reggaetonero argentino con fama internacional. Quiero meter a la Argentina en el mundo del reggaetón", remarcó sobre la decisión de irse a otro país.

Y hace un tiempo, el ex de Charlotte inició una relación con la modelo trans Mara Cifuentes. Sobre este vinculo, el artista musical expresó: "A Mara la conocí hace un tiempito y me encontré con una persona súper linda, buena, luchadora. Tiene una historia de vida muy dura y pudo salir adelante de muchas cosas. Es súper buena, cariñosa y somos muy buenos amigos. Muy muy cercanos".

Y remarcó: "No somos novios, pero sí somos muy amigos. No le podría poner un título. Nos estamos conociendo. En una oportunidad la besé y me gustó. Fue muy lindo porque es una mujer muy linda. Creo que cualquier hombre se tentaría al lado de ella porque es súper bonita. Es una mujer hermosa".

Y además dejó en claro que no le importan los comentarios que puedan surgir sobre esta relación: "Para mí es una mujer y su condición no me afecta para nada. Hoy está todo el mundo muy abierto, las cabezas de las personas están más abiertas que antes y para serte sincero yo vi y veo a una mujer".