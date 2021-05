La nueva vida de "Chiquito" Bossio tras la muerte de su mujer en 2019

Carlos "Chiquito" Bossio pasó el momento más triste de su vida en octubre de 2019 por la muerte de su mujer, Ana Débora Lucero Bustamante, quien dio a luz de forma prematura a su hija Isabella y falleció tras el parto producto de un ACV.

Lo cierto es que a poco más de dos años de aquella tragedia y tras un tiempo de procesar el inmenso dolor, el ex arquero de Estudiantes de La Plata y Lanús pudo recomponer su vida sentimental y hace dos meses está otra vez en pareja.

En charla con Toda Pasión, TN, el ex futbolista indicó consultado sobre si "superó lo que pasó": "No sé, puede ser, pero el tiempo es el que te acomoda. Fue muy difícil porque mi mujer tuvo un ACV durante el séptimo mes de embarazo estando en casa, por eso los médicos hicieron una cesárea y ella murió una semana después del nacimiento de Isabella. Había quedado prendida de una máquina, nada más. Fue muy duro. Pero mi hija me necesitaba entero y ella también me sacó a flote. El amor de ella me hizo entender que tenía que estar fuerte y vivir para ella y en memoria de su mamá. Pero no sé si fue que rehice mi vida, yo creo que la vida sigue y no podemos parar el mundo por el dolor".

Y agregó consultado sobre si "hoy es feliz": "Sí, soy feliz. Por supuesto que el dolor nunca se va. El dolor sigue estando, pero desde otro lugar. Mi hija me hace feliz. Además, estoy en pareja con Daniela desde hace dos meses y estamos bien juntos. Nani, le dice Isa. También estoy trabajando en el fútbol otra vez, así que estoy bien. Pasaron más de dos años y estoy fuerte".

