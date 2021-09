La nueva vida de Andrea Rincón aferrada a la fe y la espiritualidad

Andrea Rincón reveló cómo es su lucha diaria alejada de las adicciones y contó que se refugió en la fe y la espiritualidad desde hace unos años en un radical cambio que hizo en su vida.

"Todos los días sigo diciendo 'solo por hoy'. Siempre creo que la manejo, tengo mis herramientas, pero a veces estás más fuerte y otras más débil. Conozco personas que estuvieron 30 años limpios, les falleció el padre, se la pegaron y se murieron", comenzó la actriz en diálogo con La Nación.

Y amplió: "Entonces, entendés que nadie está exento. Siempre estoy alerta y me doy cuenta de que a veces la adicción muta y quizá voy por el chocolate".

Y precisó sobre ese cambio aferrada de la fe: "Desde hace tres años, desde que conocí al pastor Emanuel, los domingos voy a la iglesia. El hace cosas increíbles. Después de eso paso a almorzar con mi abuela y mi tío porque viven cerca y de ahí me vuelvo para mi casa. Me hizo bien acercarme a Dios. Dios me salvó la vida y entendí que si hubiese agarrado la Biblia antes, tal vez no me pasaba todo lo que pasó”.

La actriz contó de la importancia que tomó la biblia en su vida: "Cuando empecé a leer la Biblia, me di cuenta de que es como el manual de instrucciones de cómo vivir. Para estar tranquilos y no tener que anestesiarte hay que orar. Lo hago todas las noches y todas las mañanas. Creo en Jesucristo, en el Espíritu Santo, en Dios, y me hace bien”.