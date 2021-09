¿Quién es la nueva novia de Guillermo Marín?

El productor Guillermo Marín presentó a su nueva novia. El empresario está en pareja con la joven modelo y actriz Natalia Gómez Gesualdi, con quien realizó una producción de fotos para revista Caras.

"Natalia es una compañera ideal de vida. Me apoya, me banca en todo. Es hermosa como mujer y me atrajo además por su forma de ser. ¡Fue un flechazo! Uno vivió mucho y que surja un nuevo amor en tu vida es difícil, pero bueno: apareció”, contó Marín en dicha publicación.

El empresario y la modelo eran vecinos, coincidieron en un bar en Las Cañitas, cruzaron miradas, se acercaron y comenzaron a hablar.

"Guille siempre me atrajo físicamente como hombre. Yo estaba separada y me había mudado a Las Cañitas. Los dos somos de frecuentar bares del barrio. Siempre nos cruzábamos. Un día empezamos a conversar y nos fuimos enamorando perdidamente”, detalló Gómez Gesualdi en diálogo con Caras.

Después de ocho años junto a Valeria Archimó, y una hija en común, Marín vuelve a creer en el amor.

