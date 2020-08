¡Nueva interna en El Nueve! Magaldi disparó contra Canosa por tomar dióxido de cloro al aire

Esta semana, Viviana Canosa fue duramente criticada por promocionar en su cuenta de Twitter un falso tratamiento contra el coronavirus: tomar dióxido de cloro.

"#AndreasKalcker Yo tomo #CDS", fue el mensaje de la conductora de El Nueve. En respuesta, varios usuarios cuestionaron su irresponsabilidad y resaltaron los riesgos que eso causaría. "Estás promocionando un veneno. Que vergüenza", disparó una usuaria.

Y tras ver una nota de PrimiciasYa.com sobre el tema, Canosa aclaró: "che tremendo???? Yo no recomiendo nada.. yo tomo. Eso no es recomendar. Ocúpense de lo importante amigos!!".

Luego la misma Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT), organismo a cargo del control de los productos farmacéuticos que se comercializan en la Argentina, que salió a recordar la prohibición de consumir dióxido de cloro.

“Debido a la circulación de información en redes sociales y medios digitales relacionados a la utilización de dióxido de cloro para el tratamiento de COVID-19 u otras enfermedades, se recuerda que el producto mencionado no cuenta con estudios que demuestren su eficacia y no posee autorización alguna por parte de este organismo para su comercialización y uso”, aclaró en un comunicado la ANMAT.

En el marco de esa polémica, Viviana terminó su programa del miércoles a la noche con una botella en la mano y con una cortina musical "La botella" de Mach & Daddy.

“Vamos a despedirnos, voy a tomar un poco de mi CDS... Oxigena la sangre, viene divino. Yo no recomiendo, yo les muestro lo que hago. Chau, los quiero, hasta mañana”, dijo la presentadora de "Nada personal".

Ante esto, Nicolás Magaldi compartió su opinión a través de Twitter y disparó contra su compañera de El Nueve: “Esto es muy importante. Repudio el comportamiento de @vivicanosaok con esto y también la ruptura del distanciamiento social. Reclamar libertad no es promover lo que está mal. Eso también causa daño y es grave”, escribió, junto al comunicado del ANMAT recomendando no consumir medicamentos no autorizados.

