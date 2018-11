Nueva foto polémica de Wanda Nara: ¿otra vez abusó del Photoshop?

Wanda Nara fue el centro de una polémica en las redes sociales hace unos días por el aparente uso en exceso de Photoshop. fue el centro de una polémica en las redes sociales hace unos días por el aparente uso en exceso de

Mauro Icardi, y sus seguidores le marcaron un detalle en su brazo. La mediática compartió una imagen junto a un cuadro con la remera de su marido,, y sus seguidores le marcaron un detalle en su brazo.

La foto se llenó de miles de "Me gusta" pero sus seguidores no perdieron la oportunidad de criticarla por el detalle del supuesto retoque en uno de sus brazos.





Y luego aclaró la polémica con un picante mensaje: "Cuando no encuentren nada malo que decir... La mentira no falla... Algunas cosas se pueden cambiar con fotoshop (que no uso ) pero la ignorancia , la envidia y la frustración son difíciles de TAPAR ... ???? Besitos desde mi trabajo ???? ( a quien corresponda)".





Embed Cuando no encuentren nada malo que decir .. la mentira no falla .. algunas cosas se pueden cambiar con fotoshop (que no uso ) pero la ignorancia , la envidia y la frustración son difíciles de TAPAR ... besitos desde mi trabajo ( a quien corresponda) pic.twitter.com/TCkiA4Yioq — wan (@wandaicardi27) 23 de octubre de 2018