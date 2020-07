La nueva fecha de la boda de Carlos Menem y Zulema Yoma

El ex Presidente y la ex Primera Dama volverán a contraer matrimonio. Te contamos cuándo y te mostramos la invitación virtual.

Después de ocupar el cargo de Primera Dama en nuestro país, Zulema Yoma se fue de la Quinta de Olivos en medio de un escándalo en 1991, año y medio después de que su esposo por aquel entonces, Carlos Menem, esté al frente de la presidencia de la nación.

La pareja se casó en primeras nupcias el 7 de septiembre de 1966. La pareja tuvo dos hijos, Carlos Saúl Facundo Menem y Zulema María Eva Menem.

Durante años, Zulema Yoma estuvo enfrentada a su ex marido y lo llegó a responsabilizar por el fallecimiento de su hijo en un accidente en helicóptero en 1995. Aunque se lo considera un accidente, existen teorías de conspiración acerca de que se habría tratado de un asesinato, sobre las cuales Zulema Yoma estaría convencida.

El tiempo fue pasando y gracias a Zuleminta, Yoma y Menem se fueron acercando y compartieron muchos momentos familiares con los nietos.

Mauricio D´Alessandro, panelista de "Fantino a la tarde", confirmó que Zulema y Carlos se "casan la semana que viene".

"Se casa con Zulema Yoma. Se casan la semana que viene. Pueden salir a desmentirlo. Pero la realidad es que es el triunfo del amor. Yo lo digo por meterme en la vida de la gente porque me parece una historia de amor increíble", aclaró Mauricio.

Luego, la periodista Mercedes Ninci dio la primicia de la suspensión de la boda. ¿El motivo? Menem no estaría bien de salud.

"Reitero primicia. No hay nueva boda entre Carlos Menem y Zulema Yoma. Tenían turno para mañana a las 12. Un juez del Registro Civil iba a ir a casarlos al domicilio del ex Presidente en la calle Echeverría de Belgrano. Se había reservado turno", escribió Mercedes en Instagram.

Y agregó: "Pero hoy Zulema me llamó y me dijo: “Ni Menem me pidió casamiento a mí, ni yo le pedí a Menem que se case conmigo”!! Allegados a la familia me dicen que se posterga porque el actual senador está en cama convaleciente y no está en condiciones de protagonizar ninguna ceremonia. Pero Zulema lo desmiente! Ojalá que en algún momento se concrete la boda!!".

Sin embargo, Primiciasya.com pudo confirmar que la boda se llevará a cabo la semana próxima siendo que el ex primera mandatario estaría mucho mejor.

Esta era la invitación virtual para los usuarios que quieran acompañar a la pareja en ese momento tan importante de sus vidas. La fecha es la del 22 de julio, la primera fecha pautada que debió suspenderse por la salud de Menem.

