La nueva costumbre de Mirtha Legrand en esta cuarentena por coronavirus

A partir de la pandemia, la conductora no solo se alejó de la televisión sino que la golpeó hace un mes la muerte de su hermana gemela. Ahora, mientras intenta mejorar, sumó una cuestión muy particular a sus días.

Apenas dictaminaron la cuarentena obligatoria por coronavirus, Mirtha Legrand decidió no ir más a hacer sus programas y en su lugar tomó la posta su nieta, Juana Viale.

La conductora de 93 años se confinó en su casa, donde no sale ya que puede correr mucho riesgo por su avanzada edad. En medio de todo esto, recibió la mala noticia de la muerte de su gemela Goldy, y la devastó.

LEER TAMBIÉN: Rial destacó la actitud de Mirtha Legrand: "Hay pelotud... pidiendo una rebelión y ella ni se queja"

A un mes de esa mala noticia, Mirtha volvió a hablar con la prensa y asegura que se va recuperando de a poco, que está muy acompañada por su familia que no la dejan sola.

Además, se animó a contar cómo son sus días y reveló su nueva costumbre. "Me despierto temprano, pero me quedo en la cama hasta las 11. A la mañana leo los diarios a fondo. Veo un poco de televisión, camino por mi casa y descanso. Duermo la siesta, que antes no lo hacía", aseguró.

"A la noche vienen Marcela y Nacho a quedarse conmigo. No me dejan sola", dijo sobre la compañía de su familia.

Y sobre su estado de ánimo afirmó: "Estoy regular, muy triste. Yo sé todo lo que me van a decir. Que somos gente grande, pero es muy doloroso. Éramos compañeras de vida. Hace 75 días estoy encerrada. No salgo ni al balcón. Lo de Goldy me mató. Ella estaba aterrada, con mucho miedo por la pandemia y murió de muerte súbita. Era una mujer maravillosa".

LEER TAMBIÉN: Mirtha Legrand rompió el silencio tras la muerte de su hermana: "Estoy devastada"