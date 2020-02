El último novio de Jazmín De Grazia recordó a la modelo: "Siempre pienso en todo lo que aprendí con ella"

Jazmín De Grazia nació en Témperley. Llegó a la fama de la mano del reality SuperM 20-02. Previamente había trabajado en la agencia de Ricardo Piñeiro.

En noviembre de 2005 Jazmín comenzó a incursionar en televisión como conductora del ciclo emitido por Canal 13 Princesas junto a la modelo Paula Chaves, además de ciclos en E! Entertainment, FTV, MTV, Motorockers Bands Fox y 100% Polo en Fox Sports. Además, durante el año 2009 condujo la columna de rock de Radio Uno en Los number one.

LEER TAMBIÉN: Paula Chaves confesó que Jazmín De Grazia se le aparece en sueños

Realizó estudios terciarios en TEA, donde se recibió como periodista en el 2009. A partir de enero de 2010 comenzó a escribir entrevistas de fondo para la revista Las Rosas. En 2010 también trabajó como panelista del programa televisivo Duro de domar durante dos meses.

El 5 de febrero de 2012 fue encontrada sin vida en la bañera de su departamento en el barrio porteño de Recoleta por su novio, Leandro Cabo Guillot.

Hoy se cumple 8 años de su fallecimiento. La autopsia reveló que la causa de la muerte de la modelo se debió a una "asfixia por inmersión" (provocada por desvanecimiento a causa de una sobredosis de cocaína).

"La verdad que no tengo mucho para decir. Más allá de que a Jazmín la recuerdo siempre. No solo yo, sino todos sus amigos la llevamos en el corazón siempre", dijo Leandro Cabo Guillot que la recordó en "Incorrectas" con Moria Casán.

"Cada tanto hablo con el papá sobre todo. El papá me llama y recordamos algunos lindos momentos. Hoy tengo una familia, dos hijos, una nena de 5 meses, estoy en otra etapa", agregó.

Y finalizó: "Pero entiendo que lo vivido con Jazmín me marcó en lo bueno y en lo trágico. Y que de alguna manera cambió la perspectiva de muchas cosas. Con lo cual para mí va a ser siempre Jazmín una persona que me acompaña de una y otra forma. Siempre pienso en todo lo que aprendí con ella y todo lo que vivimos. De lo trágico a veces también se aprende. El vínculo que tuvimos no todo fue trágico".

LEER TAMBIÉN: El emotivo recuerdo de Geraldine Neumann y Paula Chaves a su amiga Jazmín de Grazia