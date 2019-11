La novia del productor de Mónica Farro lo acusa de haberse ido con la vedette a México

Evelyn Santichia, la novia del productor de la próxima obra de teatro de Mónica Farro, Daniel Picone, denunció que su pareja se fue de viaje a México con la vedette.

La mujer aseguró que salió durante 5 años con el empresario y que la engañó en varias oportunidades y ella lo perdonó, entre ellas con Ivana Nadal. Ahora, confirmó que fue con Farro a México y que al enterarse -por medio de las redes sociales- lo llamó, él se lo admitió y lo dejó.

“Primero estaba muerta la Farro, no tenía plata, no salía nada, se había separado, todo mentira, está con el marido (Leandro Herrera). Después pintó con un re coche, no sé de dónde lo sacó”, cuestionó la mujer.

Picone le decía a Evelyn estaba en el país Azteca junto a otras 5 personas pero nunca le mandaba fotos. “Era un viaje que iba a ser conmigo”, dijo y contó que la idea era visitar la Virgen de Guadalupe de la que ambos son devotos.

Evelyn contó que llamó al marido de Farro, Leandro, para advertirle y lo trató de “dormido”. "Yo le dije que mi marido es mujeriego y Mónica tiene un prontuario... se juntaron el hambre y las ganas de comer", sumó.

Leandro le contestó que Farro le contó que viajaba con un grupo de gente y Daniel Picone a México. Además, la vedette se desligó del tema, y con una audio que le mandó a Marcela Tauro le dijo que "era un problema entre ellos dos". La rubia reveló además que Daniel Picone le dijo que estaban separados, pero que ella "está perfecto con Leandro".

“Hace cinco años estoy casada con un empresario, a mi no me ayuda y a otras sí”, dijo enojada la joven sobre que su pareja no la apoya en su carrera.