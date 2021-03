La novia de Jorge Lanata lo apuró en vivo: ¿Se casan?

Jorge Lanata se mostró suelto en un ida y vuelta en vivo con su pareja, Elba Marcovecchio, en su programa radial de Radio Mitre.

En medio de fuertes rumores de casamiento, la reconocida letrada accedió a ser entrevistada en el ciclo que comanda su pareja y sorprendió con sus dichos.

Mariana Calabró le preguntó sin vueltas a la novia de su jefe: "¿Se casan?". "Yo no me enteré de nada, evidentemente ustedes se enteran antes que nosotros...", respondió Elba para finalmente desmentir los rumores y confirmar que "no hubo propuesta".

"Eso es cierto y quienes me conocen saben del profundo amor que tengo por el conductor de ahí", dijo la profesional.

Y agregó: "Algo que nos pasa rarísimo es que estamos muy en la misma frecuencia, se hablan las cosas con mucha naturalidad, la conversación es muy fácil y es increíble la concordancia que tenemos".

Por su parte, Jorge tomó la posta y contestó: "No hay nada que anunciar, no hay boda, hay una mudanza de ella a Capital, es todo lo que hay", agregó en ese preciso momento el conductor.

"Yo soy muy acuario, no planeo las cosas. SÍ estoy totalmente enamorada de Jorge, más que el primer día...", expresó y enfatizó: "Nos vamos a tomar algo por ahí".

Y finalizó: "Yo estoy enamorado de ella obvio pero vos sabés que hay puertas que no hay que abrir porque después te preguntan una serie de boludeces increíbles. no abuses".