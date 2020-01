La novia de Eloy Rivera reveló nuevos detalles del intento de asesinato: "Estaba exorcizado"

El ex "Gran Hermano" Eloy Rivera sorprendió a todos con su fuerte relato en charla exclusiva con PrimiciasYa.com, noticia que recorrió todos los medios del país.

El joven de 25 años reveló detalles del episodio de violencia que tuvo antes de finalizar el 2019 con Candela Díaz, quien era su pareja.

Tras el episodio, fue apresado y golpeado brutalmente por otros detenidos, razón por la cual debió ser internado. Más tarde, el joven manifestó a través de sus redes sociales que tenía súper poderes, entonces, se habló de un posible delirio místico.

Este domingo en "El Run Run del Espectáculo" (Crónica), hablaron con Candela, quien detalló: "El 27 fue cuando le agarró este ataque que me empezó a correr por la casa con un cuchillo. Me fui corriendo al baño y me corrió. Él se quedó clavando el cuchillo y me quedé en el baño por las dudas. Me decía que no me iba a hacer nada".

Además, lo describió como "exorcizado". "A cada rato salía a ver cómo estaba y qué estaba haciendo. Fue ahí cuando me quiso ahogar en la pileta. En ese momento no había nadie en la casa porque yo solo vivía con él", continuó.

Y agregó: "Un señor que vio la situación desde la ventana llama a la policía y lo vienen a buscar, ahí voy con él. Me metí a la patrulla con él. (...) "Yo ya corté relación con él".

Por otro lado, manifestó que Eloy consumió hongos. También comentó que fuma "marihuana" y toma pastillas.

