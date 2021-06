Novedades sobre la salud de Susana Giménez: "Se mantiene estable, sin fiebre"

Susana Giménez, quien se encuentra internada desde este jueves por la noche en el Sanatorio Cantegril de la ciudad uruguaya de Punta del Este debido a complicaciones de salud luego de haber contraído coronavirus, está “estable”, según informó este sábado su secretaria Dolores Mayol.

"Susana pasó bien la noche, pudo descansar, esta respondiendo muy bien al tratamiento. Se mantiene estable, sin fiebre, los estudios dan todos normales", informó su asistente a PrimiciasYa.com.

"Por el momento esta compensando con una mascarilla de oxigeno y recibiendo los medicamentos para acompañar el proceso. Con respecto al tiempo que le resta de internación, se sabrá día a día según su evolución", añadió.

Susana Giménez, de 77 años, tiene aplicadas las dos dosis de la vacuna Pfizer en el Campus de Maldonado, y contrajo coronavirus en Uruguay, país donde reside desde mayo de 2020, y había presentado síntomas desde el fin de semana último.

LEER MÁS Marcelo Tinelli le envió un saludo especial a Susana Giménez tras haberse contagiado de Covid

La Covid-19 alcanzó al entorno familiar de Susana, ya que su hija Mercedes Sarrabayrouse también fue hisopada y dio positivo.

Quien más temprano había dado un mensaje tranquilizador para los fans de Susana y los medios de comunicación era Patricio Giménez, hermano de la estrella, en un video subido a las historias de su cuenta de Instagram @patogimenez.

“Hablo por acá porque es increíble la cantidad de mensajes y llamados que recibo, entiendo que la gente quiere saber cómo está Susana, le agradezco mucho al periodismo la preocupación pero les pido que por favor no me llamen ni me manden tantos mensajes porque tengo que dejar el teléfono abierto para los médicos, para mi familia, así que tomen esto como una noticia”, expresó el músico.

“Susana está bien, es normal que entre el día 6 y el 8 sea en los que la tos molesta más, están haciéndole todos los estudios que le tienen que hacer. Está contenta, está bien, así que quédense tranquilos que Susana está cuidada”, indicó Patricio.

LEER MÁS El desesperado pedido de Patricio Giménez ante la internación de su hermana