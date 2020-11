Novedades sobre la salud de Lío Pecoraro: "Ayer abrió los ojos"

El viernes, Fernando Piaggio y Moria Casán pronunciaron en público su preocupación por la salud de Lío Pecoraro, que se encuentra en el Hospital de clínicas hace unas semanas por leucemia.

Luego se conoció un parte médico que indicaba que el periodista se encuentra en terapia intensiva desde el 3 de noviembre ya que presentó complicaciones en el tratamiento contra la leucemia que le detectaron.

"Tiene diagnóstico de leucemia promiocelítica atípica y está cursando complicaciones asociadas al tratamiento recibido", se indicó en el escrito.

"Se encuentra recibiendo soporte vital con ventilación mecánica, soporte transfuncional y antibióticos. Continuará en observación las próximas 72 horas", cerraba el informe.

Este sábado, en "El Run Run del Espectáculo", Fernando Piaggio dio nuevos detalles sobre la salud de su compañero y amigo. "Está en una lucha que nos es fácil, es jodida, y él lo sabe desde el primer día. Pero ayer despertó, ayer abrió los ojos. Había entrado en terapia intensiva y en el día de ayer despertó", indicó.

Emocionado, Piaggo agregó: "Yo estuve ahí a su lado. Me dijo 'hierba mala nunca muere', fueron las primeras palabras que me dijo, sonriendo y mirándome a los ojos. Lo segundo que me dijo fue 'el Run Run'. Estaba preocupado por su programa que tanto le ha costado".

"Está como lo conocen: cabrón. Dice que llame a Sofía Fernández, su médica clínica, y cuando ella va, que es un sol, le dice '¿qué me hicieron?'. Él sigue con los cuidados. Es una lucha paso a paso. Y vamos siguiendo ese minuto a minuto, está en observación y controlado por todos los profesionales. Pero veníamos de días en el que había un Lío dormido y batallando en silencio. Él dijo que esto está decretado, que está ganado. Y acá está este canal que lo apoya", concluyó.

