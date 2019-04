Novaresio reflexionó sobre los dichos de Carrió sobre De la Sota y contó qué le dijo la hija del ex Gobernador

"Y que yo sea la denunciadora... mirá... ¡Gracias a Dios murió de la Sota, porque ahí sí sabían lo que es una denunciadora", dijo Carrió y horas más tarde pidió perdón en un tweet:





En ningún momento celebré la pérdida del Ex Gobernador De La Sota. De los que no creen, no puedo hacerme cargo. No quise ofender a nadie y si lo hice mis disculpas más sinceras. — Elisa Lilita Carrió (@elisacarrio) 23 de abril de 2019



Luis Novaresio es compañero de trabajo en Radio La Red de Candelaria de la Sota, hija del ex mandatario fallecido. Con un perfil muy bajo y con un trabajo impecable en la emisora radial, la periodista no suele mostrarse en los medios de comunicación pero ayer se sintió conmovida por los dichos de Elisa.





Novaresio decidió abrir su programa en A24 con una reflexión personal al respecto que seguramente estuvo teñida por el cariño que le tiene a Candelaria.





"Aprendí en la Facultad de Derecho gracias a una profesora que las renuncias como las disculpas son incondicionales. No se puede renunciar si a usted le parece. Y mucho menos se puede pedir disculpas sí ofendí a alguien. Porque en realidad lo que vos estás haciendo cuando pedís esta incondicionalidad en las disculpas es no reconocer que ofendiste. Los caballeros y las damas piden disculpas incondicionales porque reconocen que cometieron un agravio. Y la verdad es que es un agravio innecesario", dijo Luis.





Y agregó: "La historia de los talentos, cuando vos más talento tenés, tenés más responsabilidad. Y cuando sos un dirigente de la trascendencia de Carrió, tenés que tener más cuidado con las palabras. Porque cuando se terminan las palabras lo próximo es la violencia. Si vos celebrás la muerte de alguien te inscribís en el territorio de las personas que no tienen una buena condición humana. Y el comentario personal es este. Esta tarde cuando se conoció este video, Candelaria de la Sota, que es la hija del ex Gobernador me llamó con una angustia obvia, que celebren la muerte de tu padre... Las disculpas acaban de ser condicionadas con lo cual no tienen valor, yo espero que la coalición gobernante repudien esto. Si no lo repudías sin ningún tipo de condicionamiento las hacés propias, y si las hacés propias a la celebración de la muerte como herramienta para hacer política es muy baja. No es de buena leche. No hay excusa".





