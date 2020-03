Novaresio, a horas de su debut en "Animales 2020": "Alberto tiene que demostrar que él ejerce el poder"

El conductor regresa a la pantalla chica en el ciclo "Animales 2020". Luis Novaresio dejó "Debo Decir" y ocupará el lugar de Alejandro Fantino en el ciclo periodístico que estará a partir de esta noche a las 23.30. Dialogamos con él antes del debut.

LEER TAMBIÉN: Nancy Dupláa cuestionó a Luis Novaresio y al equipo de "Animales sueltos" y el periodista le contestó

¿Cómo te preparás?

Calmando la ansiedad. Calmando los nervios. Pero estoy muy contento con este equipazo hermoso.

¿Qué te pasó por la cabeza cuando te lo propusieron?

Sólo dos letras: Sí. No tuve ninguna duda, quería hacerlo, tenía ganas de hacerlo, lo había hecho cuando Alejandro (Fantino) se fue a Colombia, me sentí súper cómodo, me pareció un formato en el que yo podía cuadrar perfectamente y dije que sí.

¿Qué diferencias va a tener?

Creo que se suman periodistas con mucha información. Hay información muy pesada que trae cada integrante. El que conduce es periodista por lo cual tiene una mirada distinta a la de Ale que hizo una gran conducción siendo que no venía del palo político, y va a tener un mano a mano, que es uno de los rubros que más me gusta transitar.

¿Extrañás Debo Decir?

Sí, ya lo extraño, estuve unos cuantos domingos sin hacerlo. Es un formato distinto, no va a pasar nada parecido a lo que pasa en Animales Sueltos. Está ahí, en algún momento, quién te dice.

¿Va a ser un año menos político?

No, no coincido en nada con eso. Va a ser un año mucho más político, es un año de inicio de gestión, de debate por la deuda, es histórico porque pensá que este año tenemos a una vicepresidenta que ya fue dos veces presidente. No pasó nunca en la Argentina. Un presidente que sabe que eso sucede y que tiene que demostrar que ejerce el poder. Es un año muy interesante.

LEER TAMBIÉN: La foto de Luis Novaresio junto a su novio Braulio y su hija: “Familia alternativa”