Novaresio debuta en horario central de La Red: "Alberto es como un bombero en situación de emergencia"

El lunes regresa a la emisora AM 910 con "Novaresio910". Se mide en las grandes ligas en el horario central de 9 a 12. Hablamos con él antes de comenzar este importante desafío en su carrera.

Mientras disfruta en el exterior de un merecido descanso junto a su pareja, Braulio Bauab, Luis Novaresio tuvo la deferencia de charlar con Primiciasya.com a horas de su vuelta a la radio con un desafío más que importante: debutar en el horario central de 9 a 12.

Luis desembarcó en la emisora del Grupo América en 2013 con "Empezando el día" y se consolidó con "Novaresio910". Se ganó un lugar de privilegio en el mundo del éter y ahora tendrá la chance de encabezar un programa en la franja horaria más caliente de la radiofonía.

El lunes 17 a las 9 compartirá el pase con Fabián Doman (va de 6 a 9) y estrenará equipo periodístico.

LEER TAMBIÉN: Luis Novaresio disfruta de las vacaciones junto a su novio Braulio Bauab

Muchos años en la franja de las 6, ¿Qué se siente con esta nueva propuesta de la emisora de pasar al horario central de la primera mañana, a las 9?

Es un gran honor y un gran desafío hacer las 9 de la mañana, porque es el horario de mayor encendido de la radio en general y porque es una propuesta que sale de lo estrictamente periodístico de la agenda dura de todas las mañanas. Es tener la cintura de acompañar, divertir, informar, opinar, pero saber que hay un conjunto de oyentes que también quiere divertirse y pasarla bien, así que es un gran desafío.

¿Qué va a cambiar del Novaresio910 que ya tiene su público cautivo con el del nuevo horario?

Justamente lo que va a cambiar es lo que te dije recién: vamos a tener agenda rigurosa y opinión dura pero también vamos a tener temas de interés general, poder conversar más con los artistas, no correr, como se corre a las 6, saber que hay un público que está más atento a lo largo del programa. El público de 6 a 9 entra y sale según lo que va haciendo, el de las 9 me parece que es un público que ya está en casa, en la oficina u otro lado.

¿Cómo vas a estar conformado tu equipo periodístico?

Muchos de los que estaban de 6 a 9 no van a estar por razones profesionales, de no poder hacerlo, vamos a tener un equipo prácticamente nuevo, salvo Patricio Muzzio (humorista), Valeria Mirabella, a quien conozco hace muchísimo tiempo, Maxi Legnani, Romina Manguel, para mí una gran alegría que Romina esté con nosotros, va a estar Carlos Burgueño, con quien también trabajé mucho, quiero y admiro, y Hugo Balassone, que es una potencia en deportes.

¿Cómo ves estos 2 primeros meses del gobierno de Alberto Fernández?

Creo que estos dos primeros meses son de hacer lo que puede no lo que quiere. La espada de Damocles del endeudamiento externo lo tiene abogado a eso, por lo tanto, no demasiado apto para poder hacer otras cosas. A su vez atacar la tragedia de la pobreza, la indigencia, el hambre, lo pone casi como un bombero en situación de emergencia. Me parece que a ese nivel está respondiendo.

¿Objetivos profesionales y personales para el 2020?

Estar a la altura de los desafíos porque no sólo voy a hacer de 9 a 12 sino que voy a hacer Animales Sueltos, un programa que ya hice cuando Alejandro (Fantino) se fue a Colombia pero que es una marca registrada y para mí el programa político de la televisión abierta más interesante que hay. Probablemente retomemos en ocasiones especiales el Luis Novaresio Entrevista (A24) que no quiero dejar de hacer porque me dio muchas satisfacciones. En lo personal, lo de siempre: ser feliz.

LEER TAMBIÉN: El Turco Asís vuelve a "Animales Sueltos" en su relanzamiento con Luis Novaresio como conductor