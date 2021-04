La nota de PrimiciasYa.com que enfureció a Yanina Latorre y la llevó a lapidar a otros dos periodistas

Desde el lunes pasado, el programa de Ángel de Brito, "LAM", debió cambiar de horario ya que comenzó "Lo de Mariana", el nuevo magazine de Mariana Fabbiani en la pantalla del Trece.

Y Marcela Tinayre, que fue entrevistada en el ciclo de espectáculos, fue la primera que hizo un picantísimo comentario sobre este cambio en la grilla y disparó contra las autoridades del canal.

"No entiendo a las autoridades del canal. De verdad no lo entiendo. Como decía mi papá: 'Un éxito no se cambia'. Ahora van a pasar a competir con los noticieros", arrojó la hija de Mirtha Legrand. Y De Brito quiso evitar comprometerse y señaló: "Yo estoy feliz en cualquier horario que me pongan. Mientras no me echen...".

Pero luego, con el correr de la semana, quien demostró su disconformidad con el cambio de horario fue Yanina Latorre. La polémica mediática, desde sus historias de Instagram, manifestó su enfado por tener que levantarse temprano para ir al canal.

"Me levanté a las 6 de la mañana hoy, no es vida... El frío que hace. ¡Qué deprimente todo, odio estos horarios! Y todavía es abril, imaginate en unos meses, el frío, la helada…”, les comenzó diciendo a sus seguidores.

Y luego, la mujer de Diego Latorre, dictaminó: “Este cambio de horario me está matando, lo cansada que estoy".

En las redes sociales, Yanina fue duramente criticada por estos comentarios y también por parte de algunos colegas. Resulta que a la rubia le llegó una captura de un chat privado de un grupo de periodistas donde opinaban de la nota que publicó ayer PrimiciasYa.com y ella reaccionó de la peor manera.

"PrimiciasYa.com levanta todas las pelotudeces que yo digo acá, que estoy descontenta por el horario del programa. Y de putear por madrugar a estar descontenta por el horario del programa hay un trecho enorme. Pero bueno al boludo que le pagan para eso tiene que levantar historias de Instagram o tuits para escribir algo. Hoy los portales sin las redes sociales de los famosos, no son nada", arrancó diciendo Latorre, furiosa.

Luego aclaró: "Yo voy a laburar feliz, soy el alma del panel de LAM, pero puedo putear o no por madrugar". Pero la cosa no terminó ahí y apuntó contra este medio y dos periodistas: "Y la señora Andrea Bisso, que no es nadie y está obsesionada conmigo porque me pega todos los días en Twitter y nunca la miré ni la registré... Putear por madrugar, porque se me canta la con... la garompa y el orto putear, ¡qué tiene que ver con amar o no lo que hago! Vos queres estar en mi lugar, todas las fracasadas como vos quieren estar en mi lugar..."

Finalmente, Yanina termina asumiendo que no está conforme con el cambio de horario de "LAM": "Y los de PrimiciasYa déjenme de romper las pelotas... Disconforme con el horario del programa, y sí chicos, yo laburaba 11:30 me levantaba divino y llegaba... Ahora me levanto a las 5:30 de la mañana pero lo hago, sino hubiera estado conforme me iba. Y Antonio Ricarte, otro...Subís la nota y te reís boludo. Son tan resentidos y fracasados que se le agarran conmigo".

