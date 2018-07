Norberto Dupesso deja los fines de semana en TN: "Ya lo había acordado con las autoridades"

Por Luciano López L. / lopez.luciano@primiciasya.com / @lucianolopez25





Dominique Metzger los fines de semana por la pantalla de A partir del primero de agosto, Norberto Dupesso no estarás más junto alos fines de semana por la pantalla de TN





El periodista se hizo cargo de la conducción del noticiero luego de la dolorosa muerte del querido Edgardo Antoñana , en octubre de 2017.

edgardo antoñana dominique.jpg





PrimiciasYa.com se contactó en exclusiva con Dupesso quien explicó que esto estaba pautado de ante mano con las autoridades del canal.

La emotiva despedida de Dominique Metzger a Edgardo Antoñana



"Ya había acordado con la autoridades del canal que hasta un año me hacía cargo del noticiero del fin de semana, ese era el plazo máximo porque yo trabajo los siete días de la semana. Yo les dije que aceptaba en esas condiciones porque era un momento difícil", comentó el periodista en exclusiva.

"Las autoridades me agradecieron porque era un momento en que había que salir. No sé que va a pasar, pero yo a partir de agosto no voy a estar más los fines de semana. Voy a estar en una propuesta a la tarde", finalizó.