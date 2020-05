Norberto Dupesso: "Es una angustia interna que tengo, no la quise transmitir pero afloró al aire"

Norberto Dupesso, cronista de "Telenoche", El Trece, no pudo contener las lágrimas ante la desolación en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza.

El periodista acreditado en el aeropuerto se mostró conmovido por una imagen que jamás imaginó en sus 40 años de profesión: ver todo absolutamente vacío.

“Esto nos da mucha tristeza y muchísima angustia”, dijo el periodista con la voz entrecortada por la emoción.

“Estás muy angustiado Norberto, se te corta la voz. Es tu lugar de trabajo. ¿Cuántos años hace que cubrís Ezeiza?”, le preguntó la conductora María Laura Santillán al verlo tan conmovido.

“El 7 de agosto cumplo 40 años es mucho. Es difícil”, respondió Dupesso angustiado por la difícil situación aérea en medio de la pandemia.

PrimiciasYa.com se contactó en exclusiva con Norberto quien explicó lo que sintió al aire al momento de su emoción en plena cobertura.

"A veces hay reacciones espontáneas que dejan sentimientos tuyos aunque tu fortaleza interior quiera decir otra cosa. Los sentimientos terminan jugando una mala pasada y terminan transmitiendo lo que vos no querés decir", comenzó el periodista.

"Es muy angustiante la realidad, no por la mía que tengo trabajo, pero hay muchos amigos y empleados del aeropuerto que con el paso de los días y esta cuarentena ya no van a volver a trabajar más en el aeropuerto", remarcó.

Y explicó: "Hay vuelos que ya no vuelven más a la Argentina. Cuando veo esto, me da muchísima tristeza. Lo veo reflejado en mis hijos que trabajaron en Ezeiza durante más de diez años, veo la tristeza reflejada".

Y comentó: "Hay mucha comunidad que trabaja del aeropuerto, 24 mil personas, y otras que dependen de ella. Es mucha angustia, conocí todo Ezeiza, desde el 80. Viví muchas épocas pero nada se parece a esto, nada, esto va a quedar en la historia".

Sobre lo que significa en su vida Ezeiza, relató: "Cuando tuve oportunidades de irme del aeropuerto a otros lados siempre dije que no, que no quería, porque no quería dejar Ezeiza. Yo me siento periodista, no periodista sólo aeronáutico. Por eso quiero tanto a Ezeiza".

"No creo que haya un periodista en ningún aeropuerto del mundo que haya trabajado 40 años. Es una angustia interna que tengo, no la quise transmitir, afloró al aire y no estaba dentro de los planes de nadie. No lo quería transmitir pero no por hacerme el fuerte, sino porque era algo mío y hay mucha gente que la está pasando mucho peor", finalizó emocionado.