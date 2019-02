Nora, la viuda de Adrián Yospe, relató cuando Natacha Jaitt la golpeó a ella y a su suegra

"Incorrectas", América, se escuchó el testimonio de Nora, la última mujer de Natacha Jaitt la golpeó a ella y a su suegra. Esta tarde en, se escuchó el testimonio de, la última mujer de Adrián Yospe . La viuda del actor contó que una vezla golpeó a ella y a su suegra.





"Me buscó por redes y me sorprendió porque tenía un apellido complicado. Durante un año no acepté salir porque le veía cara como de degenarado, le decía yo (se ríe). Nos enamoramos inmediatamente y la semana estaba viviendo con él", comentó sobre sus inicios de relación con Adrián.

Embed



Natacha: "Fue después de la muerte de Adrián. Ella le pagaba a una señora para que lo cuide. El nene cuando me vio y cuando lo vi después de tres años... (Se quiebra). Al morir Adrián perdí denuevo toda una familia. Ese nene era un hijo más". Y luego contó el incidente con





"Entré a la casa, aparece ella, y nos golpea adelante del nene por haber ido ahí", recordó.