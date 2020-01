Nora Cárpena y Mica Viciconte se cruzaron fuerte al aire: "Es una discusión absurda, no nos entendemos"

Nora Cárpena y Mica Viciconte se cruzaron fuerte al aire en "Incorrectas", América. Las panelistas protagonizaron un intenso intenso intercambio de opiniones en el que no llegaron a un acuerdo.

LEER TAMBIÉN: Nora Cárpena furiosa por los rumores de romance con Alberto Martin: "Esto es una pelotu.."

"Ella puede tener su programa, hacer una comedia, pero no sé si tiene ganas de parar todo eso para encerrarse a estudiar. Ella dice que no. No es que no tenga la capacidad. Ella dijo que no le gusta leer. Yo me baso en lo que ella dice, que no le interesa leer y hay cosas que para hacerlas hay que leer...", disparó Cárpena.

Ahí, Mica respondió: "Lo que dijo Nora lo entendí perfectamente, pero dijo algo que yo no pienso. Que yo no lea en mi cama no significa que yo no sea capaz leer una obra de teatro y trabajar... Siento que hay una cierta discriminación hacia mi persona… ¿Vos me creés capaz de estar en una obra de teatro, en el que tenga que estudiar un libreto? ¿Sí o no?".

LEER TAMBIÉN: ¿Falta menos? Mica Viciconte se probó el vestido de novia en un desfile

Y agregó: "Con estudio, con ganas y si me lo proponen, yo lo puedo hacer. Vos dijiste que no me ves capaz... Vos sos panelista y no querías ser panelista. Estás a la par mía. Entonces somos capaces las dos. Sos actriz consagrada y ahora estás de panelista. ¡Bajemos un poco!".

LEER TAMBIÉN: La aclaración de Nora Cárpena sobre su salud luego del accidente en la bóveda de un cementerio

"Yo nunca dije que no quería ser panelista... Está bien, esta es una discusión absurda. No nos entendemos", puntualizó Nora.

El video.