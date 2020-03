Nora Cárpena: "A lo mejor el día de mañana Mica Viciconte es Pinky pero no sé si le interesa ser Sofía Gala"

Durante el verano, Mica Viciconte y Nora Cárpena se desentendieron en algunos móviles de "Incorrectas" y quedó la sensación de que estaba todo mal entre ellas.

El 1 de abril, Nora regresaría al ciclo de América y deberá compartir nuevamente panel con la pareja de Fabián Poroto Cubero.

Esta tarde, Cárpena estuvo en "Intrusos" y durante la charla con Jorge Rial y su equipo, dejó en claro lo que piensa sobre Viciconte.

"Yo dí una opinión sobre Mica Viciconte. Pero no la ofendí. Si lo hice le pido perdón", aclaró de entrada Nora.

Y agregó: "No la mandé a leer un libro, no cambiemos las cosas. Dije que no creo que ella quiera. Yo creo que Mica Viciconte, mañana, a lo mejor es Pinky, pero sé si a ella le interesa ser Sofía Gala. No sé si le interesa ser actriz. Ella puede conducir un programa, es joven, es mona, tiene pico, se desenvuelve bien, es simpática, bueno... un poco simpática..."

En tanto, Cárpena enfatizó sobre el vínculo que tienen fuera de cámara y la trató de amorosa.

"Ella es amorosa, de verdad es amorosa, lo digo en serio, yo no dije que ella no pueda hacer Shakespeare, no sé si le interesa, me parece que le interesa hacer una carrera de conductora, de verdad lo digo, no por un tema de edad, por eso la comparo con Sofía Gala. A mí me hubiera encantado ser Norma Aleandro. Soy esto", afirmó.

