Nora Cárpena sobre la interna entre los actores: "Por momentos somos un gremio y por otros no"

La pandemia dividió definitivamente al gremio de los actores. En medio del desastre laboral por la falta de ficción y de la posibilidad de hacer teatro, nació un nuevo gremio: Asociación Civil de Trabajadores del Arte (ACTA).

Este grupo de actores preparó un spot difundido en las redes sociales, en el que afirman: “Estamos muy preocupados por la industria en la que trabajamos”. En la página web de la ACTA se informa que Gastón Soffritti es el presidente de esta nueva agrupación que se propone “otorgarle una mirada nueva y fresca a nuestra industria”, mientras que Peter Lanzani asumió el cargo de vicepresidente.

LEER TAMBIÉN: El extraño sueño laboral que le confesó el Tano Ranni a Estelita: "Es hacer de..."

Lali Espósito, Julieta Nair Calvo, Chino Darín, Cande Vetrano, Gastón Cocchiarale, Manuela Pal, Andrés Gil y Victorio D’Alessandro, entre otros, son algunos de los actores que participan del video donde señalan que “para ser competitivos es fundamental la creación de políticas públicas, regulaciones acordes a las necesidades actuales”

En ese marco, la reconocida actriz Nora Cárpena habló de lo que sucede en su rubro.

"Me atemoriza que dividir el gremio, no sé si usar la palabra gremio, porque por momentos siento que somos un gremio y por momento no, pero vamos a usarla, dividirlo no sé si es bueno, la gente unida tiene más fuerza que dividida, al momento de luchar por ejemplo una paritaria. ¿Cómo la peleas si uno va por un lado y otros piden otra? Somos un gremio muy chico, somos muy pocos, encima nos dividimos", dijo Cárpena en charla con Tucho de "El after de la previa" que sale los jueves de 19 a 21 por UrbanaBa. El conductor hizo su programa solo dado que su compañera, Celeste Muriega, no se sentía bien.

Y agregó: "La Asociación de Actores es una cosa y SAGAI es otra. Estás en las dos. La Asociación tiene una parte gremial que no es SAGAI que te defiende tus derechos de intérprete, cada vez que sale tu imagen en pantalla, SAGAI se va a encargar de que vos cobres. La Asociación Argentina de Actores va a defender las horas de trabajo, sueldos mínimo, los horarios, cuánto tiempo podés grabar, las repeticiones, la ley la defiende actores, hay cosas gremiales que tienen que ver con Actores".

Nora contó cuando hace muchos años ya hubo una fuerte división en su gremio. "Hace muchos años se dividieron y se formó una que era La Gremial. Después no funcionó. No sirvió la división porque somos un gremio muy chico. No se dividen los metalúrgicos que son un montón nos vamos a dividir nosotros que somos cuatro gatos locos", cerró.

LEER TAMBIÉN: Luego de su video "al natural", Oriana Sabatini posteó una nueva imagen