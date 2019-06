Nora Cárpena: "Cuando vi el video casi me muero, me descompuse"

Nora Cárpena, quien de inmediato se puso en contacto con el presidente de APTRA, Luis Ventura, para transmitirle su descontento. Uno de los grandes enojos fue el de, quien de inmediato se puso en contacto con el presidente de, para transmitirle su descontento.

Guillermo-Bredeston.jpg



"Cuando vi el video me puse mal, yo no estaba viendo la ceremonia entere porque había ido al teatro. Casi me muero, me descompuse. Si Pinky es la señora televisión, Guillermo Bredeston es el señor televisión. Empezó como maquillador en Canal 7, fue actor, director, guionista y hasta producción", le dijo Nora Cárpena a Primiciasya.com. le dijo

bredeston.jpg



Y explicó: "Hablé con Luis y me dijo que hubo un error técnico. Me dijo que el video empezó después. Después puede hablar con Federico Levrino, quien estaba a cargo de la producción, y me contó que el video empezó tarde. A Federico lo conozco desde que nació, yo lo cuidaba cuando pasó lo de su papá, él me dijo que es imposible olvidarse de Guillermo, que fue un error técnico".





Asimismo, Nora añadió: "Fede me dijo que iban a pasarlo sí o sí. Que por más que no entraba en la rutina decidieron ponerlo y le pidió a Ventura que lo aclare".

Embed



Ayer, durante la ceremonia de la entrega de los, un problema técnico impidió que se vea completo el video de las personalidades del ambiente que fallecieron durante este último año.