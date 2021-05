Noemí Alan habló de su adicción a las drogas y el alcohol: "Estaba muy enferma"

La actriz y ex vedette contó cómo fue el proceso para alejarse del consumo. "Me dolió, me costó muchas cosas", precisó.

Noemí Alan habló en primera persona de su adicción a las drogas y al alcohol.

La actriz y ex vedette comentó que hace veinte años no consume cocaína y que "está tratando" de dejar el alcohol.

"Porque estaba muy enferma. Me dolió. Me costó muchas cosas. Lo que a mí me gustaría es poder dejar un mensaje de ayuda, y de que se puede salir con distintos métodos", dijo La Tana sobre por qué se animó a contar su experiencia en público.

En charla con Gastón Pauls en el ciclo "Seres Libres", Crónica, reconoció: “Soy una persona de personalidad adictiva”.

Y siguió: "Le dí al faso como loca, estoy tratando de dejar el alcohol... la cocaína la dejé hace más de 20 años”.

“Tenía 21 años, eran las 5 de la mañana. Yo venía de grabar todo el día, de filmar una película, estaba hecha pelota y me preguntaba ‘¿cómo mierda hace esta gente?’. Una señora me dijo: ‘vení, boluda, que yo te explico’. Me llevó al baño de un boliche y me hizo probar”, recordó sobre aquel momento de primer consumo.

"Los primeros tiempos de consumo fueron geniales. La chispa, la energía, falta de inhibiciones... Yo casi nunca compré, lamentablemente me la regalaban. Estaba muy pasada y me tenía que ir a trabajar directamente", expresó.

