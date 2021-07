Noelia Pompa sobre Hernán Piquín: "Le puse los puntos las veces que necesité ponérselos"

La bailarina reveló cómo se llevaba con su ex compañero del "Bailando", con quien se consagró dos veces.

En 2011 y 2012 Noelia Pompa y Hernán Piquín se quedaron con el trofeo del "Bailando" en "Showmatch".

La bailarina cambió de vida y viajó a España, donde está instalada hace tiempo y hace sus primeros pasos como actriz.

En el programa "La previa de la Academia", Ciudad Magazine", Noelia recordó aquella época en el certamen de Marcelo Tinelli y confirmó la tirante relación que tenía con Piquín, con quien nunca más volvió a tener contacto.

“Hace poco recordábamos cómo Hernán se burlaba atrás tuyo, con Pachano, que la verdad que es horrible”, le comentó Lourdes Sánchez, sobre las burlas de Piquín y de aquel jurado.

“No me sorprendió, pero me dolió más que nada la vergüenza pública, y que me lo hicieran mientras yo estaba de espaldas”, expresó Pompa.

Y agregó: “Ellos c... de risa atrás mío, me dolió eso. Yo le puse los puntos las veces que necesité ponérselos. No iba a dejar el Bailando por él, ni en pedo”.

“Ya pasó tanta agua bajo el puente, y sé que pasaron situaciones, pero bueno, me dolió en el momento y creo que muestra lo que es cada uno”, sentenció.