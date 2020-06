Noelia Marzol: "En lo sexual no tengo ningún tabú"

Cuando en una misma mujer conviven la chica de barrio; simpática, desinhibida y sexy, con la talentosa actriz y bailarina, nada puede salir mal. Desde muy pequeña supo lo que quería sin buscar nada a cambio más que la felicidad de sentir en movimiento su cuerpo y su corazón.

¿Cuál es el primer recuerdo que tenés de querer ser artista?

De chica era hiperquinética, entonces me mandaban a doble escolaridad, luego veían que me costaba dormirme temprano y siempre estaba para seguirla. Ahí, decidieron llevarme al club del barrio. Mí mamá me anotó en natación, así aprendía a nadar y, cosas de madre, estaría más tranquila. Una vez que me inscribió y ya nos íbamos, me quedé prendida mirando a las chicas entrenar en un salón vidriado, yo tenía cuatro años y me quedé flasheada. Mí mamá se acercó y me dijo: "querés hacer esto?"..."sí quiero!", y comencé a estudiar danza y gimnasia rítmica. Esa fue la primera conexión que tuve con mí vocación.

¿Cómo fue el camino de preparación, estudio y hacer cientos de castings? ¿Sentís que fue duro o todo se fue dando a tu favor?

No me fue fácil, vengo de una familia muy tradicional. Primero me enfrenté a mí padre que no quería entender que yo quiera ser artista. Terminé el colegio como Abanderada de Alemán y Castellano y con Medalla de Honor, mí papá esperaba cualquier otra carrera. Nunca anhelé llegar a ningún lado ni ser famosa, no era mí meta; esa forma de pensar me jugó a favor.

¿Cuál es el camino soñado por vos como actriz? ¿Hacia dónde querés ir?

Me sale más natural la comedia, yo soy la que activa las risas entre mí familia y amigos. En "Millennials" mi personaje era dramático, muy depresivo y estuvo buenísimo; me sacó de mí lugar de comodidad. Disfruto de la comedia pero tengo que empezar a explorar un poco más para poder lograr cualquier personaje que me pidan.

Desde que tuvo su primera oportunidad en los medios, se mostró tal cuál es, riéndose de ella misma y dando a conocer también su fuerte personalidad, que le valió el guiño instantáneo del público. ¿Quién era esa chica y de dónde venía? Sin dudas, detrás del maquillaje, había una familia y la contención necesaria para tener bien claro cuál era el camino a seguir.

¿Qué significa la familia para vos? ¿Elegís el modelo de tus padres para armar la tuya?

Mamá, papá y mí hermano son mí cable a tierra; incluyo a mis amigos a quienes conozco desde los cuatro años y son mis hermanos también, vieron cuánto me costó todo, lograr cosas y conocen a la Noelia original. Ellos me ubican y me recuerdan de dónde vengo, pero no repetiría el modelo de familia. Para mí es la familia perfecta, nos apoyamos, fuimos bien educados, mis padres se casaron jóvenes, tuvieron el varón y la nena, todo lo que cualquiera desearía. A mí me enseñaron a manejarme con libertad siempre y, no se por qué, no creo que esté preparada para mantener ese mismo formato para con mí vida.

En la vida como en el medio: En cuánto sentís que la belleza, ¿te pesó y te ayudó?

Yo, como toda mujer, hay días que me veo espléndida y me siento hermosa y otros en los que me miro al espejo y me busco los defectos. Creo que el carácter termina de completar la belleza de las personas. No voy a ser hipócrita, me ayudó encajar en los cánones de belleza; en los castings me fue útil, tenía mucha presencia. Luego, con los años vi que padezco las mismas cosas que otras mujeres y para el que lo ve de afuera cree que porque sos bella o te piensan bella, es lo único que hay, o que eso quita otras cosas. Eso me empezó a pesar cada vez más y hoy trato de lidiar con la situación. Me pasan las mismas cosas y tengo inseguridades como cualquier otra mujer. Esta sociedad nos hizo creer a todos que nos sobra o nos falta algo.

Noelia viene aceptando desafíos muy variados que le permitieron mostrarse en escena como una artista integral, pero la propuesta de José María Muscari fue y es otra cosa. "Sex, viví tu experiencia" creada por él y escoltado por Matías Napp y Paola Luttini, fue una explosión desde su estreno en el Gorriti Art Center, con 6 funciones semanales a sala llena.

Hoy, la obra puede ser vivida desde tu propia cama y con un Smartphone cerca. La próxima entrega pasará a durar tres días y ya no cinco; pero con un contenido más intenso que busca dejar al público con ganas de más.

Sex mutó a una nueva forma: ¿Cómo vivís esta versión virtual de una obra pensada para un Teatro?

Lo que pasó con "Sex" estuvo buenísimo. Económicamente fue beneficioso para todos; hay menos gastos fijos que nos ahorramos. Como artista me pasó, cuando la comencé a hacer, que me faltaba la devolución de la gente, la reacción del público, el aplauso. También faltaba la improvisación que surgía con el otro y era un disipador para crear otra cosa. Mil veces prefiero hacerlo presencial, pero en este momento tan especial, seguir trabajando en lo que nos gusta y ganar dinero es glorioso.

¿Cómo recibieron la noticia de este regreso tan nuevo como desconocido?

Todos aceptamos de la mejor manera. Para algunos compañeros era la única fuente de ingreso y seguimos adelante. Para mí, que venía trabajando de lunes a lunes en varios laburos de repente estar en mí casa sin ningún objetivo era agotador mentalmente. Me encanta formar parte de algo que es transgresor y que no se haya hecho antes. Ser pionera en algo que, además, me divierte muchísimo.

En la obra explotás toda tu sensualidad, sexualidad y tu talento como bailarina: ¿Cómo supiste que era momento de un proyecto fuerte?

No reniego de mostrarme sexy, siempre me mostré sexy, le saco el jugo al "cien". Ser bailarina me enseñó a manejar mi cuerpo, a reconocer el movimiento en los demás. Antes de esto hice dos temporadas de "Bien Argentino" que era un show de folklore y estaba vestida de paisana todos los días. Lo sensual y sexual me va a acompañar siempre, si no iría en contra de mí propia actitud.

Sexo sin amor y sexo con amor: ¿Qué sensaciones te provoca cada uno?

He tenido sexo sin amor, hoy tengo sexo con amor con mí pareja. Me gusta el sexo de las dos maneras y lo disfruto de las dos maneras. Lo siento especial cuando es con amor, cuando hay una conexión con la otra persona, pero las sensaciones físicas son las mismas, el placer es el mismo.

Todo tuvo su tiempo exacto en la carrera de Noelia Marzol. Llegaron, primero, papeles menores, luego otros muy significativos en teatro y televisión. Hubo espacio para la frivolidad y también lugar para explotar su potencial más profesional, todo con la dosis justa de show mediático pero siempre con el claro objetivo de crecer y resignificar su camino en cada desafío. Ahora, está muy cerca de uno nuevo, seguramente, el más importante para una mujer.

¿Te gustaría ser mamá?

Yo tengo muchas ganas de ser mamá. En algún momento he charlado "qué pasaría si fuera madre pronto"... Me gustaría mucho hacer "Sex" embarazada, con panza. Estaría buenísimo, me haría pensar nuevas cosas, me abriría más la cabeza. Creo que sería alucinante para mí poder combinar la maternidad con lo sexual. En lo sexual no tengo ningún tabú.

¿Cuál es tu costado más vulnerable?

Eso me lo guardo. Me ha sucedido en especial una situación muy traumática que yo nunca conté y nunca voy a contar porque pertenece a mi intimidad, algo que me marcó y me hizo cambiar ciento ochenta grados mí personalidad, mí manera de ver las cosas y de ver el mundo. Los que me conocen saben de qué hablo, ellos me entienden y pueden ver mí lado más vulnerable. Trato de mostrarme fuerte, luchadora y combativa porque si no te pasan por arriba.

¿Cómo sabés cuando es "Amor de verdad"?

El amor... Yo tengo mucho amor por mí misma. Si uno realmente se quiere y se acepta lo más posible, de esa manera no hay chance que no despiertes amor en otra persona. Encuentro el amor todo el tiempo en mis afectos cercanos y en mí pareja y cuando veo que alguien no siente eso para conmigo lo ignoro. La palabra amor es sinónimo de uno mismo, deposito la palabra amor en mí, no en los demás. El amor llega cuando aprendés a amarte a vos mismo.

La secretaria divertida de Marley en Telefe. La bailarina explosiva de ShowMatch. La hija elegida por Antonio Gasalla para su gran éxito teatral. La mujer sensual sin límites que interpreta en "Sex Virtual, una experiencia privada". En cada trabajo está presente la misma Noelia, quien a los cuatro años miraba detrás de un vidrio lo que un día se transformaría en su futuro.

Por Lucas Bertero