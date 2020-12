Noelia Marzol reveló el sexo de su bebé: "Estamos esperando..."

Noelia Marzol comunicó a través de las redes sociales el sexo de su bebé: será un varoncito.

"En el momento más oportuno para contarles que estamos esperando un niño", dijo la actriz en medio de una comida con su novio Ramiro Arias.

La actriz se hizo un análisis genético en el cual a partir de una muestra de sangre se puede conocer si el bebé padece de alguna enfermedad genética y también revela el sexo.

Hace unos días, Marzol había deslizado cuál sería el sexo del bebito, pero no lo había confirmado.

"Siento que es varón, pero si me dan a elegir preferiría una nena. Ya tenemos nombre. Siento que es un poco polémico, estoy tratando de convencer a mi novio. Es el mismo para los dos sexos, le cambio la última letra y listo, pero todavía no puedo decirlo porque no está aprobado por Rami", decía antes de saber si era nene o nena.

