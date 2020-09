Noelia Marzol recordó su romance con Fede Hoppe: "Su fuerte es el chamuyo"

Noelia Marzol estuvo este martes en "LAM" y recordó su fogoso romance con Fede Hoppe y lanzó una pícara declaración. La actriz de "Sex" expresó: "No lo cuento como novio".

Luego le dijo a Karina "La Princesita", quien también estaba en el ciclo: “Hoppe salió con todas, tené cuidado, Karina”. Además indicó: “Hoppe es muy chamuyero, pero no voy a hablar de Hoppe. Su fuerte es el chamuyo, pero no es momento para nada”.

El affaire entre Marzol y el productor ejecutivo de LaFlia ocurrió en 2017 cuando la modelo participó en el "Bailando". Actualmente, Hoppe está en pareja con Macarena Rinaldi y Noelia con Ramiro Arias.

En 2015, Noelia había contado cómo se había producido el flechazo con Hoppe: "Nos conocimos hace un par de años, porque trabajé en Ideas del Sur cuando se hizo el Bailando de los musicales y me tocó estar en el equipo de Silvina Escudero. Después, en un cumple de Marley, fuimos a bailar a un boliche de música electrónica y justo estaba Fede ahí de casualidad. A las dos semanas volvimos a vernos".

Y también había elogiado a Federico Hoppe: "Lo que me atrapó de él es que es una persona con la que se puede hablar mucho. Por ahí teníamos citas en las que no pasaba nada y nos quedábamos charlando hasta las 7 de la mañana. Está bueno encontrar gente así. Más allá de la imagen de productor importante que tiene, me encontré con un tipo sencillo y agradable, con una vida normal".

