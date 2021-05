Noelia Marzol y el peor momento que pasó en las redes sociales: "Me escribieron ‘ojalá que tu bebé nazca muerto’"

Noelia Marzol y Ramiro Arias compartieron la alegre noticia de la llegada de Donatello, primer hijo del matrimonio, que nació por parto natural en la madrugada del 23 de mayo. La bailarina y actriz, rompió bolsa a las 21 y dio a luz al niño a las 4:58 de la madrugada en el Sanatorio Otamendi.

Noe grabó un día antes del parto su participación en "Debo decir" (América TV), el ciclo de Luis Novaresio, y reveló el repudiable mensaje que recibió cuando le preguntaron por el peor momento que pasó en las redes.

“Trato de no dejarme influenciar demasiado por lo que dicen en redes porque siempre está la gente que te adora o la gente que te detesta y te tira mala onda, pero hubo un comentario del embarazo que me molestó porque me pareció demasiado agresivo”, arrancó diciendo.

“En el contexto de que yo estaba informando que una embarazada puede seguir bailando, puede seguir teniendo su vida habitual, un seguidor me puso ‘ojalá que tu bebé nazca muerto’”, contó Marzol.

“Me salió una furia de adentro que hizo que piense que no puede existir una persona tan malvada ni siquiera para decirme algo feo a mí, sino a otra persona y con la excusa de que yo era una mala madre porque no lo cuidaba”, señaló la modelo. “Por supuesto que soy yo la primera persona que quiere que esté bebé sea sano y sea la persona más feliz del mundo. Jamás haría algo que lo lastime”, cerró.

