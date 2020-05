Noelia Marzol y su particular anécdota "anti sex" con el Tucu López: "El aliento que yo tenía era insoportable"

Esta semana, usando un conjunto rojo, Noelia Marzol contó a sus seguidores que se encuentra creando material para una "experiencia" sexy virtual.

Se trata de la obra "Sex" de José María Muscari, donde participa y deleita a los aficionados que asisten a verlos en vivo; claro, no en época de cuarentena.

"#Sex ahora va a ser una experiencia virtual", señaló Noelia en diálogo con PrimiciasYa.com durante un live de Instagram. "Se compra la entrada en Alternativa Teatral y vale por 5 días de interacción. No hay una función en un horario determinado, es una experiencia que dura 5 días", comentó.

"El material que verán tiene una producción que hicimos en nuestras casas, es un personaje. Es una interacción en donde uno aporta lo suyo y nosotros incentivamos. Será mediante redes sociales, whatsapp o videollamadas", indicó.

La obra éxito del 2019 que regresó este año a sala llena con funciones agotadas dejó de estar en cartel por el Covid-19 a principios de marzo.

Y recordando cuando hacían las funciones en Gorriti Art Center de Palermo, Noe reveló una divertida anécdota que vivió con uno de sus compañeros, El Tucu López.

"Me estoy cavando mi propia tumba.Pero voy a contar algo que pasó", comenzó diciendo Marzol. Y luego desarrolló lo sucedido en plena obra: "Nos habían traído unas empanadas antes de comenzar la función y yo no puedo consumir harinas porque soy intolerante. Entonces saqué el relleno y comí solo eso, el condimento era muy fuerte y quedó ahí. Entonces cuando fuimos hacer la escena con el Tucu yo me había olvidado de comerme un caramelo o algo. Siempre tenemos la delicadeza de ponerme algo para el buen aliento, en este caso el olor de las empanadas. Me olvidé completamente y estábamos ya por comenzar la función. Cuando estábamos haciendo nuestro cuadro el Tucu me iba bajando y yo le decía 'tengo mal aliento'. Y él me decía 'qué tan fuerte puede ser el olor de empanada', le contesté en su cara directamente 'es terrible'. Él se empezó a morir de risa y nos quedamos tentados durante toda la función, el aliento que yo tenía era insoportable".

"Sex, viví tu experiencia" se reinventa con una propuesta virtual

El 20 de mayo estrenan “SEX VIRTUAL, una experiencia privada” donde más de 20 artistas harán vivir al público una experiencia exclusiva, sexual y virtual a través de Whatsapp, Instagram, Twitter y otras plataformas.

La nueva aventura sexual se podrá vivir durante 5 días, en donde cada jornada el público estará activo en distintas redes con material exclusivo e irrepetible.

Muscari, Napp y Paola Luttini, productora general, crean el sexting artístico más hot del país para llegar a través de Internet al mundo y que todos disfruten de la combinación del arte y el sexo.

Quienes disfrutaron del show ahora tienen el compromiso de vivir la experiencia virtual protagonizada por Diego Ramos, Gloria Carrá, Noelia Marzol, Adabel Guerrero, Felipe Colombo, Agustín Sierra, Militta Bora, Tucu López, Srta. Bimbo y una troupe hot que desde hace un año sube la temperatura de todos.

