"Súper Bailando" junto con El Polaco y desmintió los rumores de romance que la vinculan al cantante de cumbia. Noelia Marzol se manifestó con optimismo al ser una de las parejas que ingresarán aljunto cony desmintió los rumores de romance que la vinculan al cantante de cumbia.





"Tuvimos dos ensayos muy productivos. Lo veo inspirado como para al menos este año romperla. A mí lo que me parce importante es que se tome el trabajo en serio y que venga a los ensayos", dijo la actriz en declaraciones a La Once Diez/Radio de la Ciudad.

Y añadió: "Ser constante es esencial para el baile, además me levanto todos los días con un mensaje de El Polaco que me dice dónde ensayamos y a qué hora".

Y aclaró ante los rumores: "Me parece que es buen pibe, me gusta la gente que tiene como buena energía, que la pasa bien. Pero la realidad es que no lo conozco, aunque me divierte mucho".