Noelia Marzol le respondió a quienes la cuestionan por trabajar embarazada

Noelia Marzol se indignó ante las críticas que recibe por trabajar embarazada. La actriz y bailarina continúa adelante con las funciones de "Sex" y en televisión en "Todas las noches", El Nueve.

“La mujer no se tiene que convertir en una ameba para cuidar su embarazo, salvo que la indicación médica sea que es un embarazo de riesgo”, expresó Marzol en diálogo con el ciclo radial "Por si las moscas".

Noelia espera un varón con su pareja, el futbolista Ramiro Arias: “Todavía hay gente que me critica por mostrar mi cuerpo estando embarazada, pero también recibo mucha buena onda y aprendemos a que la maternidad es compatible con el trabajo, el estudio y muchas cosas que tienen que ver con la vida de la mujer", explicó.

Y agregó: "Me criticaban porque sigo bailando, pero todo eso está aprobado por mi médico. Y la realidad es que está mal culpar siempre a las madres por las pérdidas de los bebés, que además por lo general suelen ser errores genéticos por cuestiones de padre y madre, no errores de la mujer".

Además, aseguró que seguirá trabajando hasta que la panza lo permita: “Lo ideal sería seguir trabajando los nueves meses acomodando las coreografías a lo que me diga el médico y a lo que me permita la panza. Si no seguiré haciendo hasta donde se pueda”.

“Hay una presión fuerte sobre ser madre, y todo lo que se supone que dejás de ser al ser madre. Y la verdad es que no te convertís en una sola cosa. Podés seguir siendo sexy, podés seguir teniendo deseo sexual, seguís siendo mujer y te pasa de todo", puntualizó.

