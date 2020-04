Noelia Marzol: "Intercambié mensajes con el conductor: no se hizo cargo y mucho menos me pidió disculpas"

Noelia Marzol hizo público su enojo con Andy Kusnetzoff. A la actriz y bailarina también le llamó la atención el sexismo de las preguntas que hizo el conductor en su paso por "PH: Podemos Hablar", Telefe.

La rubia compartió programa con Joaquín Furriel, Nico Vázquez y Pipa Bendetto, pero lo cierto es que a lo largo del envío no tuvo la oportunidad de intervenir demasiado y, tal como manifestó después en Twitter, se enojó por la clase de preguntas que recibió, más relacionadas con su novio futbolista que con ella misma.

"Gracias, mujeres! Gracias por hacer causa común! No hizo falta que dijera nada, ni que haga un descargo. Muchas partes del programa se editaron... por suerte y porque me enojé mucho con las preguntas... todas dejándome en un lugar horrible! @andykusnetzoff algo tenés que cambiar. Check", arrojó la rubia en la red social del pajarito.

Además, Marzol compartió algunos tuits de sus seguidores, refiriéndose a la incómoda situación que vivió: "Y eso que editaron varias partes... Dios mío!", le contestó a un usuario, y agregó, picante: "Parecía una juntada de pibes... no sé qué hacía ahí!".

También contó que sacaron del programa editado la parte en que le preguntaron si tuvo relaciones sexuales con Luis Miguel: "Falta la pregunta que editaron que era referido a si me garche o no a Luis Miguel!", indicó molesta.

Tras estos mensajes, Noelia grabó varios videos en la madrugada del lunes que compartió en Twitter aclarando la situación: "Quería agradecer el apoyo no sólo de mujeres sino de muchísimos hombres. Estamos haciendo un cambio social que está buenísimo".

"El programa se grabó el jueves y cuando se terminó de grabar me sentí muy incómoda. Fue editado y por eso me vieron con cara bastante aburrida, descolocada. No suelo ser así, soy simpática", indicó.

Y manifestó: "Como fue evidente mi cara, cuando terminó el programa me llamaron de la producción para saber cuál fue mi descontento y disculparse. Cuando terminó el programa intercambié mensajes con el conductor, quien no se hizo cargo en ningún momento de lo que había pasado y mucho menos me pidió disculpas. Me llamó, estaba muy angustiada y no quería hablar, por eso me expresé vía mensajes".

"Estudio desde que tengo 4 años, soy bailarina y actriz pese a quien le pese, no soy modelo, nunca lo fui. Así que si no tenía qué preguntar habla más de la ignorancia del conductor que de mí. Si no sabía qué preguntarme más que lo sexual, los invito a todos a entrar a Wikipedia y ver mi trayectoria y lo que estoy haciendo consecutivamente y gracias a Dio desde los 17 años", fundamentó.

Y finalizó: "Espero que en algún momento podamos hacer el cambio porque esta situación en 2020 es insostenible".