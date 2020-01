Noelia Marzol, sin filtros: "Con el sexo no tengo ningún tabú"

La bailarina y actriz decidió poner todo en el escenario, no sólo en los cuartos privados del show, y se animó a un topless en el sector principal de "Sex".

Noelia Marzol siempre va por más y decidió poner todo en el escenario, no sólo en los cuartos privados del show, y se animó a un topless en el sector principal de "Sex", donde cada noche más de 230 personas disfrutan del momento que finaliza con un gran aplauso por el número de baile de ella.

La talentosa rubia presenta un ballroom hot con el bailarín Nacho Gonatta, quienes juntos además de mostrar su destreza para el baile se animan a todo en escena. Para este número de baile Noelia tomó clases especiales con el reconocido bailarín Eugenio Dmytrenko.

Al respecto, Marzol cuenta: “Tenía ganas de hacer un número donde pudiera demostrar mis destrezas, que es donde más cómoda me siento. Muscari en su rol de director me acompañó en mi propuesta para sumar al espectáculo. Además tuve el apoyo y la supervisión de Mati Napp que es el coreógrafo, fue un gran trabajo en equipo” remarcó.

Además agregó: “Amo hacer SEX, es un lugar donde permanentemente debo estar atenta al público y a mi compañeros, porque se presentan situaciones diferentes siempre y eso me divierte. La temática del sexo me atrae porque con el tema no tengo ningún tabú”.

El espectáculo que en 2019 agotó sus más de 150 funciones regresó a la cartelera porteña más hot que nunca. “Sex, viví tu experiencia” redobló la apuesta y este año sus 24 artistas en escena encienden la noche porteña en Gorriti Art Center.

Sex se presenta de jueves a domingos con seis funciones semanales. Las entradas se adquieren por Alternativa Teatral.