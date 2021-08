Noelia Marzol, enojada con Ángel de Brito: "Siempre tuve códigos"

Noelia Marzol le dedicó un fuerte tuit a Ángel de Brito. El conductor de "Los ángeles de la mañana" se quejó porque no le dio una nota a su cronista y la bailarina le respondió muy enojada.

“Pasamos un audio de Marzol porque ayer no pudimos hacerle nota. Le presté mi camarín y no nos dio una nota”, manifestó el periodista en su programa en El Trece.

Más tarde, en su cuenta de Twitter, el jurado de "La Academia" volvió a cuestionar a la actriz. "No solo Noelia Marzol no da notas a LAM (dos galas) sino que ahora Rocío Marengo y Sofía Jujuy Jiménez no contestan los mensajes de mi producción. Educación genias”, escribió Ángel.

La respuesta de Noelia Marzol en esa red social no se hizo esperar. La bailarina le explicó que el notero del programa se aproximó a ella de una manera muy incómoda. “Educación, Ángel, es que el notero que quiere hacerte la nota no se te acerque gritando cuando estás con un bebé en brazos y dormido”, indicó.

“No entiendo porque hoy decís esto públicamente cuando anoche te comenté por privado el motivo. La pifias conmigo. Yo siempre tuve códigos”, sentenció, furiosa con el conductor de "LAM".

