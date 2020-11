Noelia Marzol está embarazada: "Con Ramiro estamos muy contentos"

Luego de varios días de espera, Noelia Marzol confirmó que se encuentra en la dulce espera junto a su pareja, Ramiro Arias. En mayo de este año, la actriz le decía en exclusivo a PrimiciasYa.com: "Antes de fin de año quisiera ser madre". Y ahora su deseo está por cumplirse.

"Me encantaría ser madre, pero no es algo que por ahora pueda charlar con mucha libertad. Antes de fin de año yo quisiera ser madre. Vamos a ver si la suerte me acompaña. Es algo que vengo pensado hace un tiempo largo", declaraba Noelia hace seis meses.

Y tras las idas y vueltas con su novio, en setiembre pasado la pareja se comprometió y hoy espera su primer hijo. La noticia la dio a conocer este martes Ángel de Brito en "LAM".

Cabe destacar que la feliz noticia ya se había difundido hace unos días, pero ella pidió que se respeten los tres meses de embarazo para dar la información, lo cual este medio optó por respetar su decisión.

En diálogo con PrimiciasYa.com, Noe dijo: "Estamos muy contentos con Ramiro. Lamentablemente se filtró la noticia hace unos días pero no era mi intención con hacerlo público hasta cumplir los tres meses. Estoy de dos meses y medio".

Por estos días, Marzol reparte su tiempo entre las funciones y ensayos de "Sex Virtual" y "Auto Sex" y las grabaciones de la serie "Millennials".

