Noelia Marzol contó que le cuesta mucho dormir tras la llegada de Donatello: "Mis ojeras"

A través de las redes sociales, Noelia Marzol comparte a diario contenido de su vida íntima y laboral. Pero desde que nació Donatello, su perfil de Instagram está repleto de contenido relacionado a su bebé.

En esta ocasión, la bailarina y actriz se mostró a cara lavada y aseguró que tuvo una noche movida a raíz de sus primeros encuentros de cara a la maternidad.

“¡Mis ojeras! Este niño al cual amo con todo mi ser lloró desde las seis de la mañana”, escribió Marzol junto a una selfie en la que se la ve notablemente cansada, con el pelo revuelto y las ojeras bien marcadas. Sobre ella, Donatello duerme tranquilo apoyado en su pecho.

Noelia Marzol está dedicando casi todo su tiempo a Donatello para cuidarlo y estar con él. Sin embargo, la bailarina se mostró angustiada por tener que irse a trabajar por pocas horas y dejarlo en su casa al cuidado de su mamá.

La actriz se expresó en las redes, mientras su mamá sostenía entre sus brazos a su pequeño nieto. “Bueno, primera vez que me estoy yendo a trabajar dos horas… Siento que me voy a morir”, adelantó Noelia, cuando ya se estaba yendo de su casa. Y aseguró que realmente le estaba costando separarse de su hijo. “Sentir que me muero no es metáfora, es literal”, confesó.

