Noelia Marzol contó que ya eligió el nombre de su bebé: "No es raro, pero no es de los más comunes"

Desde que anunció el embarazo, Noelia Marzol no paró un segundo: está a pleno planificando su casamiento con Ramiro Arias y, además, tiene las funciones de la obra "Sex".

Y este viernes, en una entrevista con "Intrusos" (América TV), la actriz explico por qué mantiene en la privacidad el nombre que le pondrá a su bebé.

"Ya tenemos el nombre, pero a mí me da miedo comunicarlo porque después todos empiezan a opinar", señaló Marzol. A raíz de su declaración, Paula Varela dedujo: "O sea que es raro el nombre, si tenés miedo a la crítica...".

"No es un Mirko, pero no es un nombre que no lo escuchamos nunca. Se escuchó, pero no es de los más comunes”, respondió Noelia, manteniendo el secreto.

Luego, la panelista le preguntó por qué lo eligieron, y ella indicó: "Cuando quedé embarazada estaba convencida de que era un nene porque yo tenía muchas ganas de que sea una nena. Estando convencida de que era nene, de la nada, se me ocurrió este nombre. ¡Me bajó! Es un nombre que uno fantasea, pero lo voy a decir más adelante".

