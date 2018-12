Noelia Marzol se separó de , con quien salía hace casi dos años. En diálogo con PrimiciasYa.com contó el verdadero motivo y desmintió que haya sido a causa de su visita a "PH: Podemos Hablar". En las últimas horas, se supo quese separó de Marcos Baldovino con quien salía hace casi dos años. En diálogo concontó el verdadero motivo y desmintió que haya sido a causa de su visita a





Andy Kusnetzoff, la actriz además de narrar un caso personal de Resulta que en el ciclo que conducela actriz además de narrar un caso personal de acoso que la marcó en su vida, lanzó una picante confesión. Noelia dijo que, por una cuestión u otra había terminado siendo infiel en todos sus noviazgos.





De todas maneras, aclaró que su actual relación –hasta ese momento- era la excepción a esta regla no escrita. "Es cierto que me separé, pero mandaron fruta. El motivo no fue ese como se dijo", comenzó aclarando Marzol en diálogo con este portal, ya que se había dado a entender que esa confesión habría causado la ruptura.





"Terminamos hace una semana. Él vive en Córdoba y tiene un hijo de un año. Fue una cuestión de que no pudimos ponernos de acuerdo y resolver el tema de la distancia", agregó.





Por último, señaló: "No entiendo porque inventan. Nuestra relación siempre se sostuvo por el amor que nos teníamos y mucha voluntad. Cuando empezamos a proyectar a futuro en serio, nos dimos cuenta que uno de los dos tenía que ceder demasiado y ninguno estuvo dispuesto a hacerlo. Él tiene su hijo allá. Yo mi trabajo y mis cosas en Buenos Aires. Comprendimos que era imposible cualquier cambio en este momento de nuestras vidas, nos respetamos el uno al otro y decidimos alejarnos para no sufrir".