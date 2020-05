Noelia Marzol confesó que ratonea a su pareja con video llamadas calientes y sexo virtual

"Yo hasta con mi novio en la misma casa hago sexo virtual. Le digo que vaya al otro cuarto porque me gusta eso de romper con la rutina", declaró hace pocas horas la actriz Noelia Marzol en charla con El After de la Previa que conducen (los jueves de 19 a 21) Tucho y Celeste Muriega por UrbanaBA.

La actriz de "Sex", la obra de José María Muscari, convive desde hace siete meses con Ramiro Arias.

"Me voy a pegar una ducha, se conecta desde la pieza y vemos cómo podemos activar un poco la cuestión", declaró y generó una revolución en Tucho, conductor del envío que está separado hace 5 meses y vive con su gata.

Marzol también dijo que explora mucho su cuerpo y que está bueno tener momentos para descubrirse. "Está muy bueno estar con uno mismo, tiene otro color", enfatizó.

También subrayó que no tiene tabúes con el tema del sexo. "Con lo sexual no tengo ningún tabú, todos nacimos del sexo, no sé cuál es el misterio", finalizó.

