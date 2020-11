Noelia Marzol confesó cuál es el miedo que tiene sobre lo que le puede pasar a ella o a su bebé durante el parto

Hace unos días Noelia Marzol confirmó vía Instagram que está esperando su primer hijo junto a su pareja, Ramiro Arias. Muy emocionada y entusiasmada mostró su pancita de dos meses y medio.

"Siento que es varón, pero si me dan a elegir preferiría una nena. Ya tenemos nombre. Siento que es un poco polémico, estoy tratando de convencer a mi novio. Es el mismo para los dos sexos, le cambio la última letra y listo... Pero todavía no puedo decirlo porque no está aprobado por Rami”, dijo Noelia sobre lo que atraviesa estos días al ciclo radial “Esto no es Hollywood”.

Pero, entre otras cosas advirtió que no todo es tan fantástico ya que una pesadilla la pone mal y le genera un gran miedo que nunca había pensado.

"Estoy con miedos. Miedo a morirme en el parto o a que no salga. Cosas raras. Rami se pone la diez y me levanta el ánimo”, dijo sobre el aguante que le hace su pareja en esos momentos tan angustiantes.

