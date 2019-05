Noche difícil para Tinelli: Quedó 5° entre los programas más vistos

Está claro que los números de audiencia ya no son los mismos de antes. De eso no hay duda alguna. Sin embargo, no es un hecho menor que "ShowMatch" haya perdido 7 puntos de rating respecto al primer programa del año y que ayer haya quedado en el quinto puesto en la general de programas.





"Genios de la Argentina" y logró un promedio general de 10.3. Pero, en Telefe, "Quién quiere ser millonario" midió 13.6, "ATAV" en la misma emisora que Tinelli tuvo 12.2, "Mi vida eres tu" en Telefe (11.1) y "Telefe Noticias" marcó 10.9. El ciclo tuvo una nueva edición dey logró un promedio general de. Pero, en





Aunque no es nada grave y puede ser un programa entre tantos, la realidad es que el número es preocupante dado que se da en un segmento distinto al "Súper Bailando" que ya tiene un piso de audiencia mucho más alto y comprobado a lo largo de los años.





"Intrusos" fue lo mejor de América con 3.9, "Cocineros Argentinos" hizo el rating más alto en la Tv Pública con 1.2, "Telenueve Central" fue lo mejor con 3.9 y "Cuestión de peso" hizo lo propio en NET Tv. En el resto de los canales las mediciones fueron las seguientes:





En la general del día, Telefe ganó con 9.6, El Trece fue segundo con 8.2, América tercero con 3.1, El Nueve cuarto con 2.9, quinto Tv Pública con 0.5 y sexto Net Tv con 0.4.

ratings.jpg