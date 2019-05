No pega una en el amor: Sol Pérez de nuevo separada

Apenas un mes después el romance no prosperó y llegó a su fin.





Sol contó en su programa que cuando lo conoció fue ella la que lo encaró: "Fuimos a un boliche en Costanera, yo lo miraba, lo miraba y él no, estaba en otra. Después fui al baño, él fue al baño, y cuando salí me estaba esperando y me habló. Así empezamos, y ahora dormimos juntos seis veces por semana, casi como una convivencia".





Al parecer, el punto final lo habría puesto Sol ya que se sentía incómoda porque el muchacho estaba "demasiado" a su lado, según publicó Teleshow.