No estamos explotando la sala, confesó Federico DElía sobre la obra Sugar

Federico D'Elía, protagonista de Sugar junto a Laurita Fernández y Vico D'Alessandro, analizó la plaza teatral sin ningún tipo de filtro y aseguró que la temporada no es la esperada. En diálogo con Por si las moscas,protagonista dejunto a, analizó la plaza teatral sin ningún tipo de filtro y aseguró que la temporada no es la esperada.

"No son temporadas muy explosivas y por eso los espectáculos no son pensados para la costa específicamente. Cuando Yankelevich me propuso venir a Mar de Plata, le dije '¿para qué?'. Me resultaba raro", reveló el actor.

Y agregó: "Sé cómo funcionan las cosas y sé el nivel... Gustavo no iba a traer la obra y le iba a sacar todas las cosas. Sólo sacó los músicos en vivo y faltan algunos bailares porque no entran en el escenario".

"Él se tiene que colgar esa medalla en un momento no diría de una crisis terrible pero que no es fácil", añadió, y luego se sinceró.

"La verdad que nosotros estamos primeros, pero en la costa y Carlos Paz no estamos llenando. Es una gran temporada para nosotros en el sentido de que yo no sé si Sugar es una obra para Mar del Plata. Es una obra cara. Entonces hay como una contradicción ahí. Es un éxito en ese sentido pero no estamos explotando, llenando todos los días la sala ni mucho menos", afirmó.

Finalmente, reiteró: "A nosotros no nos va mal, a Carmen no le va mal, pero si ves los números, la expetactiva era otra. Y eso no fue así. Nosotros somos privilegiados, la obra tiene un arrastre de hace dos años".

Foto interior: Clarín.