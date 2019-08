Pamela Pombo: "Antes no me gustaba el gimnasio, ahora pude cumplir mi sueño y competir"

Por Luciano López L. / lopez.luciano@primiciasya.com / @lucianolopez25



Pamela Pombo sorprendió a todos con su impactante cambio físico con las postales que sube a Instagram.



La rubia dialogó en exclusiva con PrimiciasYa.com y contó cómo nace su pasión por el gimnasio y el entrenamiento.



"Soy profe de educación física hace 11 años. Siempre me gustó el deporte. Desde los 4 años empecé a hacer gimnasia artística. El gimnasio antes no me gustaba, me parecía una pérdida de tiempo, me apasionaba más el vóley. Después de una lesión que tuve en el ligamento de la rodilla me di cuenta lo importante de la combinación de cualquier deporte con el gimnasio porque manteniendo los músculos fuertes evitamos lesiones", comentó Pame.



"Ahí empecé a hacer gimnasio, volví a jugar al vóley, me volví a cortar los ligamentos y decidí dejar el vóley y no operarme. Preferí hacer gimnasio el resto de mi vida, le encontré el gustito al cambio físico y me fue gustando cada vez más y me metí de lleno a entrenar y cuidarme".

"Hace cinco años estaba en pareja con un fisicoculturista, con el cual me separé, y empecé a ir a las torneos con él y me gustó más. Apareció una categoría nueva bikinifitness, chicas con curvas atléticas muy marcadas. Me empezó a gustar la categoría y me preparé para eso hace tres años con mi actual pareja, Gerardo Repollo, campeón sudamericano de fisicoculturismo. Con la ayuda de él pude cumplir mi sueño y competir. Lo re disfruto: es una mezcla de lo que hice en teatro con el gimnasio. Me gusta mucho, este año gané mi primer torneo el domingo, la copa Excalibur. El 20 de agosto es el torneo argentino y el 9 de septiembre el sudamericano ", cerró.

agregó la vedette.