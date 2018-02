Nito Artaza: "Siempre prefiero tener a mis hijos cerca, pero Sabrina quiere vivir esa experiencia"

PrimiciasYa, Sabrina Artaza reveló que cuando finalice la temporada en Buenos Aires con su espectáculo "Entre telones" en el teatro Broadway, se irá a vivir a París con su marido, John Morris, con quien se casó en noviembre de 2016. En charla conreveló que cuando finalice la temporada en Buenos Aires con su espectáculo "Entre telones" en el teatro, se irá a vivir a París con su marido,, con quien se casó en noviembre de 2016.





"Llevamos un año y dos meses de casados y estamos en plena luna de miel. Disfrutamos mucho de nosotros dos y hay mucho amor. En abril o mayo nos vamos a vivir a París, dejamos todo... Es una asignatura pendiente que tenemos los dos. No sabemos hasta cuándo estaremos allá, pero es algo que queremos hacer", comentó la actriz.





Nito Artaza, el padre de Sabrina, a quien se lo notó con una sensación agridulce con la noticia: "Es una decisión de Sabrina que me la viene comentando hace tiempo. Tiene que ver con su historia personal, su madre es francesa. Los dos tienen pasaporte y tienen un nexo permanente con Francia desde chiquitos, van y vienen". Este medio pudo dialogar con, el padre de, a quien se lo notó con una sensación agridulce con la noticia:

"Para ellos, no es desconocido el país y quieren hacer su experiencia, que si no la hacen ahora, ¿cuándo la van a hacer? A mí siempre me gustaría que ella esté cerca mío, pero quiero que sean felices".

"Siempre les enseñé que sean artífices de su propio destino, me gustaría estar cerca de mis tres hijos, pero bueno, me va a obligar a que los visitemos más seguido. Con Cecilia vamos a visitar a Juan Manuel, uno de mis hijos, a Barcelona, está ahí trabajando", expresó Nito.

Y para completar, describió: "Supongo que son decisiones de juventud, con Juan Manuel tenemos una relación permanente. Lo mismo va a ser con Sabrina y su esposo, que tenemos una relación de amor cotidiano. Nos vamos a comunicar todo el tiempo. Acá me queda Leandro, el más joven. Respeto su decisión, quiero que sean felices. Según me comunicaron ambos, es una experiencia que quieren hacer. Van a volver a la Argentina igualmente, ella es actriz acá y ambos aman el país. Será una cuestión transitoria. Los amo y quiero que sean felices. Los voy a extrañar".





